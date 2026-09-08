Retour à la routine d'après-été : les actions terminent dans le rouge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices boursiers américains reculent: le Nasdaq termine en baisse d'environ 0,3 %, le S&P 500 recule d'environ 0,6 % et le Dow Jones perd environ 1,2 %

* Le secteur de la santé est le plus faible du S&P 500; celui de l'énergie mène les hausses

* Le dollar reste pratiquement stable; l'or et le bitcoin reculent tous deux d'environ 1 %; le brut américain progresse d'environ 2,8 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progresse légèrement à environ 4,79 %

8 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

RETOUR À LA ROUTINE APRÈS L’ÉTÉ: LES ACTIONS TERMINENT DANS LE ROUGE

Wall Street a perdu un peu de terrain mardi, alors que les investisseurs revenaient d'un week-end prolongé de trois jours pour se retrouver confrontés à un conflit au Moyen-Orient qui s'intensifie, à des droits de douane de rétorsion imposés par le Canada et à des cours du brut atteignant leur plus haut niveau depuis six semaines.

Alors que le Nasdaq .IXIC et le S&P 500 .SPX ont terminé la journée en légère baisse, l’indice des valeurs vedettes du Dow .DJI a subi la plus forte chute, plombé par le laboratoire pharmaceutique Amgen AMGN.O , à la suite des résultats décevants d’une étude sur un médicament contre le cholestérol menée par Novartis NOVN.S et de la révision à la baisse de la note du titre par BMO.

Le secteur des services publics .SPLRCU a figuré parmi les plus performants des 11 principaux secteurs du S&P 500, profitant d’une vague de chaleur aux États-Unis , tandis que les valeurs énergétiques .SPNY ont été soutenues par la hausse du prix du brut . Amgen a contribué à entraîner le secteur de la santé .SPXHC vers la plus forte baisse en pourcentage.

Les hostilités au Moyen-Orient se sont intensifiées, à la suite des attaques menées par les Houthis soutenus par l’Iran contre quatre villes saoudiennes et de la décision d’Israël de fermer le consulat britannique à Jérusalem-Est après que le Royaume-Uni, la France et le Canada eurent interdit les importations en provenance des colonies israéliennes de Cisjordanie.

Plus près de chez nous, les contre-droits de douane imposés par le Canada sur 20 milliards de dollars de marchandises américaines sont entrés en vigueur à minuit, touchant tous les secteurs, de l’acier aux meubles en passant par les vêtements et l’électronique.

Ailleurs sur les marchés, le secteur des puces électroniques

.SOX a connu une bonne journée, avec Intel INTC.O , AMD

AMD.O et Seagate Technology STX.O qui ont progressé de 5,9 % à 9,1 %. Nvidia NVDA.O , en revanche, a reculé de 2,0 %.

Du côté des perdants, les valeurs du secteur des voyages et des loisirs .SPCOMHOTL ainsi que celles liées au logement

.HGX .SPCOMHOME ont clairement sous-performé, reculant de 2,8 % à 3,8 %.

Sur le plan économique, le moral des petites entreprises s'est affaibli, les prévisions concernant les conditions économiques à court terme s'étant détériorées. Plus tard dans la semaine, les indices des prix à la production et à la consommation du ministère du Travail sont attendus respectivement jeudi et vendredi.

Ces deux indicateurs d’inflation pourraient faire évoluer les anticipations concernant la décision de la Fed sur les taux d’intérêt en septembre. Les marchés financiers tablent actuellement sur une probabilité de 60,4 % d’une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la banque centrale la semaine prochaine.

Voici un aperçu des cours de clôture:

(Stephen Culp)

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