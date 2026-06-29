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RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 29 juin
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 07:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juin - Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le ministère américain de la Justice a clôturé une enquête pénale visant Abbott Laboratories ABT.N concernant sa gestion d'une usine de lait en poudre pour bébés liée à une bactérie potentiellement mortelle, optant plutôt pour des sanctions civiles.

- Dans son rapport annuel sur les perspectives économiques mondiales , la Banque des règlements internationaux, basée en Suisse, a indiqué que les cinq plus grands « hyperscalers » sont en passe de consacrer plus de 1 000 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars à des dépenses d'investissement liées à l'IA en 2025 et 2026.

- Mynt, qui exploite la plateforme de services financiers mobile GCash, a déposé sa demande d’introduction sur le marché principal de la Bourse des Philippines et prévoit de lever jusqu’à 1,5 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars; l’introduction en bourse est attendue au quatrième trimestre.

- Le ministère chinois du Commerce a déclaré avoir ajouté 20 entités japonaises, dont certains sous-traitants du secteur de la défense, à une liste de contrôle des exportations qui interdit aux entreprises chinoises de vendre des produits à double usage à ces sociétés.

- Les États-Unis et l’Iran se sont mis d’accord pour mettre fin à plusieurs jours d’affrontements autour du détroit d’Ormuz et reprendre les pourparlers de paix, ont déclaré des responsables américains et d’autres pays impliqués dans les négociations.

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