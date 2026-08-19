Indépendance du Québec : il n'y aura pas de référendum avant 2029 et la fin du mandat de Donald Trump, assurent les indépendantistes

"Un enjeu aussi crucial que celui de l'avenir politique du Québec exige des conditions qui permettent un débat éclairé et serein", a insisité le parti indépendantiste.

( AFP / ANDREJ IVANOV )

Pas de référendum sur l'indépendance du Québec avant le 20 janvier 2029. C'est la promesse du Parti Québécois (indépendantistes), en tête dans les sondages avant les élections provinciales du 5 octobre, qui veulent attendre la fin du mandat de Donald Trump avant de déterminer l'avenir de la province francophone canadienne.

"Un gouvernement du Parti Québécois consultera les Québécois sur l'indépendance du Québec lors de son premier mandat s'il est élu" mais il "ne tiendra pas de référendum tant que Donald Trump sera président des États-Unis" , a déclaré sur son compte X, Paul St-Pierre Plamondon, chef de cette formation indépendantiste.

"Un enjeu aussi crucial que celui de l'avenir politique du Québec exige des conditions qui permettent un débat éclairé et serein. Il ne doit pas être confisqué par les soubresauts de la politique américaine, ni par les coups d'éclat d'un président imprévisible, ni par des campagnes de peur", a-t-il ajouté. Argument central de la campagne électorale de cette formation, ce référendum ne se tiendra donc pas "avant le 20 janvier 2029, date de la fin du mandat de Trump à la Maison-Blanche", a encore dit le chef du Parti Québécois.

"Non" de justesse en 1995

Cette volonté d'attendre jusqu'en 2029 avant d'organiser un référendum a été contestée par d'autres formations indépendantistes.

La province francophone de 9 millions d'habitants vote le 5 octobre pour élire son prochain gouvernement, doté de compétences très larges.

Le Parti Québécois, qui n'est plus au pouvoir dans la province depuis 2014, est actuellement en tête dans les intentions de vote avec un score d'environ 30%. Le Québec a déjà tenu deux référendums sur l'indépendance en 1980 et en 1995. Lors de ce dernier, le camp du "non" à l'indépendance l'avait emporté de justesse, avec 50,6 % des voix. Selon un récent sondage, le "oui" à l'indépendance ne récolterait actuellement que 31% des voix.

Le Canada fait également face à des velléités indépendantistes dans la riche province pétrolière de l'Alberta (ouest). Les électeurs y voteront le 19 octobre pour décider s'ils veulent que leur gouvernement provincial entame les démarches pour organiser un référendum sur la question de l'indépendance.