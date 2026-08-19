La Nasa publie des clichés du cratère formé quand une fusée SpaceX s'est écrasée sur la Lune

Montage photos diffusé par la Nasa le 18 août 2026 montrant la surface de la Lune avant (g) et après (d) qu'un élément d'une fusée de SpaceX ne la percute, le 5 août 2026 ( NASA Goddard/Intuitive Machines / - )

L'Agence spatiale américaine (Nasa) a publié mardi de nouvelles images du cratère créé lorsque que l'étage supérieur d'une fusée Falcon 9 de SpaceX s'est écrasé sur la Lune le 5 août.

Ces photographies, prises entre les 11 et 12 août, ne sont pas les premières du site de l'impact, l'agence spatiale coréenne en ayant publié dès le 6 août.

Les images obtenues ont notamment mis en évidence des traînées plus claires et plus sombres rayonnant autour du cratère, qui fait 18 m de large et moins de 3 mètres de profondeur selon la Nasa.

D'après l'agence américaine, les traînées plus sombres "sont composées de poussière et de roches de surface, modifiées sur le temps long par le vent solaire, les rayons cosmiques galactiques et les impacts de micrométéorites" qui ont été remontées à la surface lunaire par le choc.

Les traînées plus claires sont elles dues à des matériaux excavés de zones plus profondes du sous-sol lunaire à l'impact.

Ces images ont été capturées par Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) qui, pour photographier un point précis sur la Lune, doit attendre que cet endroit passe dans son champ de vision. Ce qui a pris six jours dans ce cas, a expliqué la Nasa.

Image de la surface de la Lune diffusée par la Nasa le 18 août 2026 montrant l’endroit où un élément d'une fusée de SpaceX a percuté le sol lunaire, le 5 août 2026 ( NASA Goddard/Intuitive Machines / - )

Il a aussi fallu incliner l'engin de manière suffisamment précise pour que son appareil photo pointe vers le cratère alors qu'il passait à environ 100 kilomètres au-dessus. Et ensuite déclencher au bon moment.

"Si l'appareil avait pris le cliché ne serait-ce que 10 secondes trop tôt ou trop tard, la cible se serait décalée d'environ 16 kilomètres par rapport au centre de l’image", a expliqué l'agence spatiale.