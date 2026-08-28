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RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 28 août
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 07:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Jeudi soir, un juge fédéral américain a estimé que l'administration Trump avait violé les droits garantis par le Premier amendement d'Anthropic en inscrivant cette entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle sur une liste noire au motif qu'elle représentait un risque pour la chaîne d'approvisionnement.

- L'administration Trump est en pourparlers avancés avec le Venezuela en vue d'une prise de participation directe des États-Unis dans 17 gisements de pétrole et de gaz du pays.

- Les autorités fédérales s’apprêtent à inculper un militaire américain soupçonné d’avoir gagné plus d’un million de dollars grâce à des paris sur Polymarket portant sur des opérations militaires.

- Solstice Advanced Materials SOLS.O et Element Solutions

ESI.N ont annulé leur projet de fusion , invoquant les réactions de leurs actionnaires respectifs.

- Nvidia NVDA.O a suspendu certaines opérations dans le cadre d’une nouvelle initiative de financement qui offrait un soutien au crédit aux fournisseurs de services cloud d’intelligence artificielle en échange d’une part de leurs revenus.

- Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret visant à rebaptiser le lac Ontario "lac America", ce qui marque une nouvelle escalade dans le conflit commercial opposant les États-Unis au Canada.

Fusions / Acquisitions
Venezuela

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