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RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 27 avril
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 08:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - Voici les principales informations du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Sun Pharmaceutical Industries SUN.NS va acquérir Organon & Co OGN.N dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire qui valorise le laboratoire pharmaceutique américain à environ 11,75 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars. - Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait abandonné son projet d'envoyer les émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner au Pakistan pour des discussions sur l'Iran, signalant ainsi une position plus ferme alors que Washington cherche à obtenir des concessions de Téhéran. - Le sénateur républicain Kevin Cramer a déclaré avoir brièvement discuté avec le président Donald Trump et l'avoir trouvé optimiste et tourné vers l'avenir après le dîner des correspondants de la Maison Blanche. - Les partisans d'un projet de taxe californienne sur les milliardaires estiment qu'ils ont recueilli suffisamment de signatures pour que l'initiative soit soumise au vote en novembre.

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