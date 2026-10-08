RÉSUMÉ DE PRESSE-Financial Times - 8 octobre

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Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- HSBC prévoit des suppressions d'emplois massives dans sa division de gestion de patrimoine au Royaume-Uni dans le cadre de sa stratégie axée sur l'IA

- Le groupe Frasers de Mike Ashley acquiert une participation dans Under Armour

- Royal Mail va supprimer 2 500 emplois pour financer un plan d'amélioration des livraisons de 500 millions de livres sterling

- Porsche va augmenter de 20 % les prix de ses modèles haut de gamme

Vue d'ensemble

- HSBC HSBA.L prévoit des suppressions d'emplois massives au sein de sa division de gestion de patrimoine au Royaume-Uni, réduisant considérablement ses effectifs de conseillers financiers et d'autres spécialistes dans le cadre d'une initiative visant à utiliser l'IA pour mieux servir sa clientèle fortunée.

- Frasers Group FRAS.L , l'enseigne britannique contrôlée par le magnat Mike Ashley, a pris une participation de près de 10 % dans le fabricant américain de vêtements de sport en difficulté Under Armour UAA.N .

- Royal Mail a annoncé la suppression de 2 500 emplois , alors que le service postal en difficulté cherche à réduire ses coûts afin de financer un plan de 500 millions de livres sterling (660,45 millions de dollars) visant à améliorer les délais de livraison.

- Porsche P911_p.DE va augmenter le prix moyen de ses modèles les plus chers d’environ 20 % d’ici 2030, le constructeur allemand de voitures de sport souhaitant s’inspirer de la stratégie de Ferrari consistant à miser sur l’exclusivité pour augmenter ses bénéfices

(1 dollar = 0,7571 livre sterling)