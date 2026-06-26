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RÉSUMÉ DE PRESSE-Canada - 26 juin
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 12:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 juin - 26 juin (Reuters): Voici les principaux articles tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré que le pays devait se préparer à renouveler l’Accord États-Unis-Mexique-Canada, alors que la date de révision obligatoire du 1er juillet approche.

** Le Premier ministre canadien a annoncé un projet de 1,45 milliard de dollars canadiens (1,02 milliard de dollars) visant à transformer des appartements en copropriété inoccupés en logements abordables, et a précisé que le gouvernement fédéral prendrait en charge 10% de ce montant.

** Le fabricant de vitamines torontois Jamieson Wellness

JWEL.TO a déclaré avoir reçu une offre publique d’achat non sollicitée, alors que la société est en pourparlers avec des acquéreurs; les analystes s’attendent à ce qu’une éventuelle vente dans le cadre d’un rachat dépasse les 2 milliards de dollars canadiens (1,41 milliard de dollars).

** Le fabricant canadien de smartphones BlackBerry BB.TO a annoncé des résultats supérieurs aux prévisions dans ses trois secteurs d’activité pour le premier trimestre clos le 31 mai et a revu à la hausse ses prévisions pour l’année.

** Des entreprises canadiennes ont signé plus de 1,7 milliard de dollars canadiens (1,20 milliard de dollars) dans le cadre de 14 accords commerciaux au Japon, lors d’une mission commerciale visant à diversifier et à renforcer la coopération avec des partenaires étrangers.

** La société canadienne de médias et de télécommunications Quebecor QBRb.TO a tenté de bloquer la restructuration financière de Corus Entertainment CJRb.TO , dans le cadre de sa tentative d’acquisition de cette entreprise fortement endettée.

NATIONAL POST

** Le Premier ministre canadien Mark Carney s’attend à « des années d’incertitude » suite au prochain référendum en Alberta, qui permettra aux habitants de se prononcer sur l’indépendance.

** Le Premier ministre canadien a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’accord entre les États-Unis, le Mexique et le Canada aboutisse finalement.

(1 $ = 1,4181 dollar canadien)

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QUEBECOR INC -B-
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