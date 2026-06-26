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Quantum Cyber bondit après l'annonce d'un projet d'acquisition de parts de SpaceX
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 juin - ** Les actions de Quantum Cyber NV ( QUCY.O ), entreprise spécialisée dans les technologies de défense basées sur l'IA, bondissent de 18,6% à 1,73 $

** QUCY approuve l'acquisition d'une participation dans SpaceX

SPCX.O

** Quantum indique que cette participation sera comptabilisée au bilan de la société en tant qu'investissement stratégique

** La plateforme technologique basée sur l'IA Triller Group

ILLR.O a annoncé jeudi qu'elle allait acquérir une participation significative dans SpaceX en tant qu'actif stratégique de trésorerie; l'action a bondi de 58% à 4,83 $

** À la clôture d’hier, ILLR affichait une capitalisation boursière de 60,7 millions de dollars et QUCY était évaluée à 33 millions de dollars

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1 commentaire

  • 15:45

    10 ans pour revoir leur investissement

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