Quantum Cyber bondit après l'annonce d'un projet d'acquisition de parts de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 juin - ** Les actions de Quantum Cyber NV ( QUCY.O ), entreprise spécialisée dans les technologies de défense basées sur l'IA, bondissent de 18,6% à 1,73 $
** QUCY approuve l'acquisition d'une participation dans SpaceX
** Quantum indique que cette participation sera comptabilisée au bilan de la société en tant qu'investissement stratégique
** La plateforme technologique basée sur l'IA Triller Group
ILLR.O a annoncé jeudi qu'elle allait acquérir une participation significative dans SpaceX en tant qu'actif stratégique de trésorerie; l'action a bondi de 58% à 4,83 $
** À la clôture d’hier, ILLR affichait une capitalisation boursière de 60,7 millions de dollars et QUCY était évaluée à 33 millions de dollars
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