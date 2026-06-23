RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 23 juin

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'administration Trump a suspendu temporairement les sanctions sur le pétrole imposées à l'Iran, marquant ainsi un revirement radical de la politique américaine qui pourrait constituer un véritable coup de pouce économique pour l'Iran.

- La Chine a ajouté MP Materials MP.N et USA Rare Earth

USAR.O , ainsi que huit autres entités américaines qu’elle estime liées à l’armée américaine, à sa liste de contrôle des exportations en représailles aux restrictions imposées ce mois-ci par Washington à plusieurs entreprises chinoises.

- ABC ( DIS.N ), filiale de Disney, a annoncé le lancement d’une campagne à l’antenne encourageant les téléspectateurs à manifester leur soutien à la chaîne dans les deux batailles qu’elle mène actuellement contre le gouvernement américain.

- L'administration Trump a proposé un assouplissement des règles concernant les opérations de forage pétrolier et gazier sur les terres fédérales, notamment une réduction drastique des coûts de remise en état des puits abandonnés.