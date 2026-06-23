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RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 23 juin
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 06:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'administration Trump a suspendu temporairement les sanctions sur le pétrole imposées à l'Iran, marquant ainsi un revirement radical de la politique américaine qui pourrait constituer un véritable coup de pouce économique pour l'Iran.

- La Chine a ajouté MP Materials MP.N et USA Rare Earth

USAR.O , ainsi que huit autres entités américaines qu’elle estime liées à l’armée américaine, à sa liste de contrôle des exportations en représailles aux restrictions imposées ce mois-ci par Washington à plusieurs entreprises chinoises.

- ABC ( DIS.N ), filiale de Disney, a annoncé le lancement d’une campagne à l’antenne encourageant les téléspectateurs à manifester leur soutien à la chaîne dans les deux batailles qu’elle mène actuellement contre le gouvernement américain.

- L'administration Trump a proposé un assouplissement des règles concernant les opérations de forage pétrolier et gazier sur les terres fédérales, notamment une réduction drastique des coûts de remise en état des puits abandonnés.

Guerre en Iran

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