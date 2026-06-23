L'Iran sera "le seul pays" habilité à décider de l'utilisation de ses avoirs débloqués, selon son ambassadeur

L'ambassadeur iranien auprès de l'ONU à Genève, Ali Bahreini, le 23 juin 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

L'Iran sera "le seul pays" habilité à décider de l'utilisation de ses avoirs qui seront débloqués par les Etats-Unis, a affirmé un haut responsable iranien mardi, alors que Washington a laissé entendre que leur déblocage pourrait être assorti de conditions, notamment des contrats agricoles.

"L'Iran est le seul pays à décider du sort des avoirs qui vont être débloqués" et "aucun autre pays ni aucune autre entité n'aura son mot à dire sur la manière dont ces avoirs doivent être utilisés par l'Iran", a déclaré l'ambassadeur iranien auprès de l'ONU à Genève, Ali Bahreini, lors d'une conférence de presse à Genève.

"Je rejette donc toute affirmation selon laquelle un autre pays aurait un rôle à jouer pour influencer ces décisions ou ces processus", a-t-il insisté.

La question des avoirs iraniens fait partie du protocole d'accord entre l'Iran et les Etats-Unis, signé la semaine dernière pour mettre fin à la guerre, qui prévoit que les fonds et actifs iraniens gelés ou soumis à restrictions seront pleinement rendus disponibles et utilisables dès la mise en œuvre de cet accord.

Le vice-président américain JD Vance, qui a participé dimanche aux pourparlers irano-américains en Suisse, avait évoqué lundi un éventuel mécanisme de contrôle pour s'assurer que les avoirs iraniens ne financeraient pas le "terrorisme", laissant entendre que leur déblocage pourrait être assorti de conditions notamment des contrats agricoles avec les Etats-Unis.

"Si des avoirs iraniens venaient un jour à être débloqués, ils serviraient à enrichir les agriculteurs américains tout en nourrissant le peuple iranien", avait-il indiqué aux journalistes.

L'Iran a de son côté indiqué mardi avoir conclu en Suisse avec les Américains un accord pour le déblocage "immédiat" de 12 milliards d'avoirs iraniens gelés.

Ceux-ci seront libérés "en deux tranches de 6 milliards", a détaillé auprès de l'agence de presse gouvernementale iranienne Irna le chef de la délégation iranienne en charge des discussions techniques, Kazem Gharibabadi.

L'ambassadeur iranien à Genève a indiqué que les avoirs devraient être débloqués "très prochainement".

Il a reconnu que "certaines dispositions techniques doivent être prises par les Etats-Unis et le Qatar, car les avoirs ont été gelés par les Etats-Unis et au moins une partie de ces avoirs se trouve au Qatar".

Les Etats-Unis et le Qatar ont "un rôle à jouer, mais ce rôle se limite à ces aspects techniques du déblocage des avoirs", a relevé M. Bahreini.

"En revanche, l'Iran ne leur permet certainement pas d'exercer une influence plus large sur les autres processus, qui concernent l'achat et l'importation de matières premières. C'est une décision qui revient à l'Iran, et à lui seul", a-t-il martelé.