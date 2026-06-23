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Les valeurs des semi-conducteurs et les megacaps reculent en raison des craintes liées à une hausse des taux de la Fed
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 10:58

Le siège de Qualcomm. (crédit photo : Qualcomm )

Le siège de Qualcomm. (crédit photo : Qualcomm )

23 juin - ** Les actions des sociétés de semi-conducteurs et des valeurs à très forte capitalisation reculent en pré-ouverture

** Les marchés réévaluent leurs anticipations concernant une hausse imminente des taux d'intérêt par la Réserve fédérale sous la direction de son nouveau président, Kevin Warsh

** Les hyperscalers, qui recourent de plus en plus aux marchés obligataires pour financer l'expansion de leurs infrastructures d'IA, pourraient se retrouver sous pression en cas de hausse des coûts d'emprunt

** Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde, recule de 2,9 %, tandis que son concurrent AMD AMD.O perd 5,6 % et qu'Intel INTC.O cède 7,9 %

** Le fabricant de puces mémoire Micro MU.O recule de 8,6 % et son concurrent SanDisk SNDK.O perd 9,5 %

** Qualcomm QCOM.O recule de 5 %, Marvell MRVL.O perd 7,8 % et l'ETF Roundhill Memory DRAM.P recule de 12,5 % ** Les « mégacaps », qui comptent parmi les principaux investisseurs dans le développement des infrastructures d'IA et ont annoncé d'importants plans d'investissement à cet effet, devraient voir leurs baisses s'accentuer

** Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, recule de 2,6 %, tandis que Meta Platforms META.O perd 0,5%

** Tesla TSLA.O , dirigée par Elon Musk, recule de 2,9 %, tandis que SpaceX SPCX.O s'apprête à prolonger sa baisse pour la quatrième journée consécutive, avec une dernière baisse de 4,8 %; la société s'est tournée pour la première fois vers le marché obligataire afin de financer l'augmentation de ses dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les symboles boursiers des sociétés)

Banques centrales
FED
Semi-conducteurs
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1 commentaire

  • 11:36

    Je pense aussi que WASHINGTON veut accéléré le processus de l'L'INFORMATIQUE QUANTIQUE, ce qui sonnera la fin du marché des puces à court terme...

    Tout le monde pensait que c'était loin...
    Mais l'I.Q.est à notre porte avec des puissances de calculs infinies.
    Le problème c'est qu'avec nos petits ordis on vérifie si ces calculs sont bien exacts..
    Je sais cela semble fou mais on a détecté des erreurs.

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