RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 8 juin

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Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Israël et l'Iran se sont livrés lundi à des frappes de missiles , après un cessez-le-feu négocié par les États-Unis début avril, marquant ainsi leurs premières attaques directes depuis l'entrée en vigueur de la trêve.

- Nvidia NVDA.O s'associe à l'opérateur sud-coréen SK Telecom 017670.KS et à Naver 035420.KS pour construire une infrastructure cloud d'intelligence artificielle d'une puissance de l'ordre du gigawatt en Asie.

- Intesa Sanpaolo ISP.MI a annoncé avoir lancé une offre publique d'achat non sollicitée en numéraire et en actions d'un montant de 30,66 milliards d'euros (35,33 milliards de dollars) sur Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI .

- Roche ROPC.S a annoncé avoir conclu un accord exclusif de licence et de collaboration avec Nurix Therapeutics

NRIX.O pour le développement du bexobrutideg, un médicament contre le cancer du sang, dans le cadre d’une transaction pouvant atteindre 2,3 milliards de dollars.

- L'OPEP et ses alliés ont convenu d'augmenter la production de pétrole d'environ 188 000 barils par jour en juillet, dans un contexte de tensions au Moyen-Orient qui ont perturbé une voie maritime essentielle pour le transport du pétrole.

- Ingredion INGR.N a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir la société britannique Tate & Lyle TATE.L pour 2,7 milliards de livres sterling (soit 3,6 milliards de dollars) en espèces, offrant 595 pence par action selon les termes de l'accord.

(1 $ = 0,8679 euro)

(1 $ = 0,7508 livre)