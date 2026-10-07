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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 7 octobre
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 08:26

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles publiés dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- David Ellison a finalisé la fusion, d'une valeur de 81 milliards de dollars, entre Paramount SKYD.N et Warner Bros. WBD.O après avoir surmonté un recours antitrust intenté par 12 procureurs généraux d'États, créant ainsi une société de divertissement américaine considérablement agrandie.

- Les États-Unis ont averti Moscou que le fait de ne pas divulguer les détails concernant un décès survenu dans un laboratoire sibérien constituait une violation de ses obligations internationales en matière de santé, intensifiant ainsi la pression exercée sur la Russie pour qu’elle fournisse des informations sur cet incident.

- Fair Isaac FICO.N prévoit de supprimer environ 15 % de ses effectifs, alors que la société à l’origine du célèbre score de crédit FICO est confrontée à une concurrence de plus en plus intense, ce qui vient s’ajouter aux récentes suppressions d’emplois observées dans l’ensemble du monde des affaires américain.

- Jaguar a dévoilé à New York son véhicule électrique Type 01, prêt pour la production, avec un prix de départ visé d’environ 130.000 dollars aux États-Unis, alors que le constructeur automobile britannique s’oriente vers des volumes de production plus faibles et des prix plus élevés.

- OpenAI a publié des résultats portant sur plus de 300 problèmes mathématiques, un mois après avoir annoncé qu’un modèle interne d’intelligence artificielle avait résolu un problème du Prix du Millénaire, soulignant ainsi les capacités croissantes de cette technologie en mathématiques avancées.

Fusions / Acquisitions

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