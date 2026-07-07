RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 7 juillet

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a tiré mardi matin des missiles sur deux navires commerciaux près du détroit d’Ormuz. - De grandes banques, notamment JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America BAC.N , Wells Fargo WFC.N et PNC Financial Services Group PNC.N ont tenu des discussions préliminaires en vue d’acquérir un réseau auprès de Fiserv FISV.O qui leur permettrait de contourner les plafonds fédéraux sur les frais liés aux cartes de débit. - Walmart WMT.O baisse les prix de milliers d’articles afin d’aider ses clients à faire face à la hausse des coûts après des années d’inflation. - Vertex Pharmaceuticals VRTX.O a convenu d’acquérir Crinetics Pharmaceuticals CRNX.O pour 10 milliards de dollars.

- Toyota 7203.T va investir 3,6 milliards de dollars pour rapatrier aux États-Unis, d’ici 2030, la production de son pick-up de taille moyenne le plus vendu, le Tacoma.