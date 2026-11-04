RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 4 novembre

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- CVS Health CVS.N étudie un projet de scission qui séparerait son activité de pharmacie de détail de ses activités d'assurance.

- CVR Energy CVI.N , la raffinerie de pétrole contrôlée par l'investisseur Carl Icahn, a accepté de verser 4,2 milliards de dollars pour acquérir deux raffineries de Marathon Petroleum MPC.N .

- Le conglomérat industriel 3M MMM.N a annoncé qu’il s’engageait à verser près de 7,35 milliards de dollars sur neuf ans pour régler les plaintes pour préjudice corporel liées aux PFAS (« substances chimiques éternelles »).

- Lockheed Martin LMT.N versera 29,5 millions de dollars pour mettre fin aux accusations fédérales selon lesquelles l’entreprise aurait exercé une discrimination à l’encontre de ses employés blancs dans le cadre de ses politiques de diversité, d’équité et d’inclusion.

- Unilever ULVR.L va remanier son modèle opérationnel et réduire ses coûts de 1 milliard d’euros (1,12 milliard de dollars) d’ici fin 2029, a-t-elle annoncé mardi, alors qu’elle se concentre davantage sur les produits d’entretien et de soins personnels après s’être séparée de son activité alimentaire.

(1 dollar = 0,8935 euro)