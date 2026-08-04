RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 4 août

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4 août - Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n’a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Anduril Industries est en pourparlers avancés avec un port du Maryland en vue de la construction d’un site de production pour ses drones maritimes, ce qui témoigne de la demande croissante de la part de l’armée en matière de navires autonomes.

- Le président américain Trump a déclaré que Chevron CVX.N et ExxonMobil XOM.N “gagnaient trop d’argent” et devraient reverser une partie de leurs bénéfices au public.

- Visa V.N a annoncé lundi qu’elle allait racheter BioCatch, un fournisseur de solutions de lutte contre la fraude, pour 2,4 milliards de dollars en espèces, marquant ainsi la dernière initiative du géant des cartes de paiement visant à renforcer son offre en matière de cybersécurité.

- Lantheus Holdings LNTH.O a accepté d’être rachetée par Curium, une autre société de radiopharmacie contrôlée par la société d’investissement CapVest Partners, pour un montant initial de 6,7 milliards de dollars.

- La société d’investissement KKR KKR.N a conclu un accord en vue d’acquérir la société d’externalisation de dispositifs médicaux Integer Holdings ITGR.N pour environ 4,3 milliards de dollars en espèces.