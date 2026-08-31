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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 31 août
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 07:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Aon Plc AON.N est sur le point de conclure un accord en vue d’acquérir le courtier en assurance USI Insurance Services auprès de la société de capital-investissement KKR

KKR.N pour environ 17 milliards de dollars, dette comprise.

- OpenAI s’est vu attribuer des bons de souscription d’une valeur estimée à 5,5 milliards de dollars dans SB Energy — une société dans laquelle elle avait précédemment investi, selon un projet de documents d’introduction en bourse examiné par le Wall Street Journal.

- Les forces américaines ont frappé deux lanceurs iraniens sur l'île de Larak, en Iran, dimanche, a déclaré un responsable américain, marquant ainsi les premières frappes américaines connues contre l'Iran depuis fin juillet.

- Les Islandais ont voté contre l’adhésion à l’Union européenne, selon les résultats du référendum: ils ont ainsi rejeté la volonté du gouvernement de rouvrir les négociations d’adhésion et se sont rangés du côté de ceux qui estimaient que les zones de pêche islandaises étaient trop importantes pour être mises en péril.

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