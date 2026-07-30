RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 30 juillet

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n’a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Les forces américaines ont mené des frappes contre l’Iran mercredi soir, dans ce que l’armée américaine a qualifié de « riposte puissante » aux attaques de missiles iraniennes contre les forces américaines en Jordanie.

- Le Pentagone a alloué plus de 120 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars à des sous-traitants afin d’accélérer la production de missiles Patriot et de sous-marins dont la livraison a pris beaucoup de retard, le contrat Patriot conclu avec le fabricant de missiles Lockheed Martin LMT.N s’élevant désormais à près de 59 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

- Brookfield Asset Management BAM.N et la société d’électricité NextEra Energy NEE.N s’associent pour construire un centre de données dédié à l’IA d’une valeur de 100 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars sur le site de Paducah du ministère de l’Énergie, dans l’ouest du Kentucky.

- Le cabinet de conseil en services professionnels CBIZ CBZ.N a accepté d’être racheté par le prestataire de services fiscaux et de conseil Grant Thornton Advisors pour plus de 3 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en espèces.

-Johnson & Johnson JNJ.N a conclu un accord stratégique avec Sail Biomedicines afin de faire progresser son programme consacré aux maladies à médiation immunitaire, après s’être vu accorder une option exclusive d’acquisition de Sail pour 2,58 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

- Le juge américain Zahid Quraishi a rejeté une action en justice intentée par le ministère de la Justice visant à contraindre l’État du New Jersey à remettre ses listes électorales non expurgées.

-Starbucks SBUX.O accélère les temps de service aux États-Unis grâce à une main-d'œuvre renforcée dans ses cafés et à un algorithme de planification des commandes; les magasins américains sont presque tous au complet, avec plus de 98% des postes de travail prévus pourvus.