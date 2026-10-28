 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 28 octobre
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 05:53

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS a annoncé des rendements pour les actionnaires d’environ 75 milliards de dollars, après avoir fait état d’une multiplication par plus de sept de son bénéfice trimestriel, alors que les infrastructures d’intelligence artificielle continuent de faire grimper les prix des puces mémoire.

- Le cabinet Weil, Gotshal & Manges a fait appel à Brian Resnick, associé spécialisé en faillite chez Davis Polk, pour le conseiller sur les options possibles au cas où la situation de ce cabinet d’avocats en difficulté continuerait de se détériorer.

- Les États-Unis ont indiqué à plusieurs pays arabes du Golfe de se préparer à une campagne militaire courte mais intense après les élections de mi-mandat américaines, ont déclaré des personnes informées de ces discussions.

- L’administration Trump s’emploie à démanteler les réglementations de l’ère Biden visant à limiter les émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre, répondant ainsi à une demande clé de certains de ses alliés du secteur pétrolier et gazier.

Environnement

Valeurs associées

Gaz naturel
2,70 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
115,30 USD Ice Europ +0,96%
Pétrole WTI
101,81 USD Ice Europ +1,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 887,57 0,00%
GENFIT
11,24 +6,24%
STELLANTIS
4,156 +11,95%
Pétrole Brent
115,33 +0,99%
WORLDLINE
11,13 +8,33%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank