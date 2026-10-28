RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 28 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS a annoncé des rendements pour les actionnaires d’environ 75 milliards de dollars, après avoir fait état d’une multiplication par plus de sept de son bénéfice trimestriel, alors que les infrastructures d’intelligence artificielle continuent de faire grimper les prix des puces mémoire.

- Le cabinet Weil, Gotshal & Manges a fait appel à Brian Resnick, associé spécialisé en faillite chez Davis Polk, pour le conseiller sur les options possibles au cas où la situation de ce cabinet d’avocats en difficulté continuerait de se détériorer.

- Les États-Unis ont indiqué à plusieurs pays arabes du Golfe de se préparer à une campagne militaire courte mais intense après les élections de mi-mandat américaines, ont déclaré des personnes informées de ces discussions.

- L’administration Trump s’emploie à démanteler les réglementations de l’ère Biden visant à limiter les émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre, répondant ainsi à une demande clé de certains de ses alliés du secteur pétrolier et gazier.