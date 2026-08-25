RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 25 août

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Les agents de bord de WestJet ont voté en faveur d’un accord provisoire qui prévoit une augmentation salariale de plus de 18% sur trois ans, après avoir mené une grève qui a entraîné des centaines d’annulations de vols au début du mois. - Le syndicat sud-coréen de Hyundai Motor 005380.KS a déclaré avoir conclu un accord provisoire avec la direction de l'entreprise, évitant ainsi de nouvelles pertes de production après la plus longue grève de ces dix dernières années. - L’administration du président américain Donald Trump a annoncé qu’elle prévoyait de révoquer les visas de non-immigrant des étrangers ayant demandé ou cherchant actuellement à obtenir le statut de réfugié aux États-Unis, marquant ainsi la dernière étape en date d’une vaste campagne de répression en matière d’immigration. - Donald Trump a déclaré que les États-Unis imposeraient des droits de douane de 50% sur les automobiles et les pièces détachées en provenance du Canada à compter de janvier, ce qui constitue la dernière escalade en date dans un conflit commercial marqué par des représailles qui a éclaté ce week-end. - Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que les États-Unis lançaient une nouvelle campagne visant à isoler le régime iranien, avertissant que les pays et les entreprises qui font des affaires avec Téhéran s'exposeraient à la colère de l'administration Trump.