RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 21 juillet

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane supplémentaires de 50 % sur certains produits canadiens, notamment le vin, les crosses de hockey et le ciment. Ces droits de douane doivent entrer en vigueur 30 jours après la signature et concerneront environ 20 milliards de dollars de marchandises.

- Paramount Skydance PSKY.O doit suspendre son acquisition de Warner Bros. Discovery WBD.O , d'un montant de 110 milliards de dollars, jusqu'au 3 août, a décidé un juge fédéral après qu'une coalition d'États menée par la Californie a fait valoir que cette fusion porterait un préjudice irréparable à la concurrence.

- BlackRock BLK.N mène une émission obligataire visant à lever au moins 12 milliards de dollars pour son nouveau projet de centre de données à El Paso, soutenu par Meta Platforms

META.O .

- La société de l’investisseur activiste Carl Icahn, Icahn Enterprises IEP.O , a conclu un accord visant à céder la chaîne de services automobiles Pep Boys à Mavis Tire Express Services, détenue par un fonds de capital-investissement, pour environ 700 millions de dollars.

- Le président américain Donald Trump a déclaré que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne serait pas arrêté sur le territoire américain, après que le maire de New York, Zohran Mamdani, eut indiqué qu’il examinerait la possibilité de le faire placer en garde à vue par les autorités locales.