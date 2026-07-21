Un ancien cadre du RC Lens signe au Neom SC

Sarr pique les yeux. L’ancien Lensois Malang Sarr s’est engagé librement du côté du Neom SC , comme annoncé par le club sur les réseaux sociaux. La durée de son contrat n’a pas été précisée.

Ballotté de prêt en prêt durant son passage à Chelsea, sans jamais vraiment avoir l’occasion d’exprimer pleinement son potentiel, le type de 27 ans s’est refait une santé à Lens. Après deux saisons dans Ch’Nord, le défenseur central s’apprête à découvrir un quatrième championnat, cette fois sous les ordres de ce bon vieux Christophe Galtier. …

SW pour SOFOOT.com