Un ancien cadre du RC Lens signe au Neom SC
Sarr pique les yeux. L’ancien Lensois Malang Sarr s’est engagé librement du côté du Neom SC , comme annoncé par le club sur les réseaux sociaux. La durée de son contrat n’a pas été précisée.
Ballotté de prêt en prêt durant son passage à Chelsea, sans jamais vraiment avoir l’occasion d’exprimer pleinement son potentiel, le type de 27 ans s’est refait une santé à Lens. Après deux saisons dans Ch’Nord, le défenseur central s’apprête à découvrir un quatrième championnat, cette fois sous les ordres de ce bon vieux Christophe Galtier. …
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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