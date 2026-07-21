Chelsea s’offre Morgan Rogers pour un montant record
L’acheteur compulsif a encore frappé, et nul besoin des soldes. Après un Mondial des plus solides, Morgan Rogers rejoint les rangs de Chelsea . Le milieu offensif rallie les rangs de Xabi Alonso jusqu’en 2033 pour la modique somme de 117 millions de livres (137 millions d’euros). Il s’agit du cinquième transfert le plus délirant de toute l’histoire du ballon rond derrière Neymar (222 millions d’euros) et Kylian Mbappé (180 millions d’euros) au PSG, Ousmane Dembélé (150 millions d’euros) au Barça et… Alexander Isak(145 millions d’euros) à Liverpool.
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SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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