RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 16 octobre

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Voici les principales actualités du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Netflix NFLX.O a nommé Peter Rice, ancien cadre de Disney, au poste de directeur des contenus, en remplacement de Bela Bajaria, qui quitte l’entreprise alors que celle-ci est confrontée à un ralentissement de sa croissance.

- La chaîne de restauration rapide KFC YUM.N a signé un accord avec Coca-Cola KO.N pour la fourniture de boissons dans ses restaurants aux États-Unis, mettant ainsi fin à sa collaboration avec PepsiCo PEP.O .

- L’exportateur de gaz naturel Venture Global VG.N a annoncé avoir signé des accords avec GE Vernova GEV.N et Baker Hughes BKR.O afin de faire avancer ses projets de capacité électrique hors réseau, susceptible d’alimenter ses centres de données dédiés à l’IA et ses activités liées au GNL.

- Penske Automotive Group PAG.N a accepté d’être délisté par Penske Corp et la société japonaise Mitsui 8031.T dans le cadre d’une opération qui valorise l’entreprise à environ 16,3 milliards de dollars, dette comprise.

- Le principal responsable de l'énergie de Tesla TSLA.O , Mike Snyder, a démissionné de son poste de vice-président chargé de l’énergie et de la recharge.

- Le ministère américain de la Justice a intenté une action en justice contre la Californie afin d’empêcher l’État de comptabiliser les bulletins de vote par correspondance reçus de 20 000 personnes que l'administration Trump allègue être probablement des non-citoyens.