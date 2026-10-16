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Objectif stratosphère : l'avion solaire SolarStratos signe un record historique d'altitude
information fournie par Boursorama avec Media Services 16/10/2026 à 17:02

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Ce record a été établi en août 2025, dans le canton du Valais, en Suisse.

Le projet SolarStratos a été lancé en 2015 (illustration) ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le projet SolarStratos a été lancé en 2015 (illustration) ( AFP / FABRICE COFFRINI )

SolarStratos vient d'être officiellement reconnu comme l'avion électrique et solaire habité ayant volé le plus haut dans l'histoire par la Fédération aéronautique internationale (FAI), plus d'un an après un vol effectué en 2025.

Le record, homologué mercredi par la FAI au cours de son Assemblée générale "après plusieurs mois de vérification et de certification", a été arrêté à 9.640 mètres, a indiqué le projet SolarStraos dans un communiqué. La FAI a annoncé de son côté avoir décerné à son pilote suisse Raphaël Domjan la médaille Louis Blériot, qui récompense depuis 1936 les performances aéronautiques exceptionnelles.

Une décennie de recherche

Ce record établi le 12 août 2025 dans le canton du Valais (sud-ouest de la Suisse) dépasse largement la marque de 9.235 mètres précédemment établie en 2010 par un autre projet suisse, le Solar Impulse de Bertrand Piccard. "Cette distinction vient couronner plus de dix années de recherche, d'essais et d'engagement pour repousser les limites du vol électrique et solaire", a salué le projet SolarStratos, qui avait auparavant mené une campagne de vols infructueuse en 2024.

SolarStratos, lancé en 2015, estime avoir ainsi franchi "une nouvelle étape vers son objectif ultime : atteindre la stratosphère à bord d'un avion électrique et solaire habité, sans utiliser une seule goutte de carburant fossile". Sur les latitudes moyennes comme celle de la Suisse, la stratosphère est située à une hauteur de 10 à 12 km selon les conditions climatiques.

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