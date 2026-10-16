Shell s’accorde avec DCC Energy sur la cession de ses stations-service en France, selon une source

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Shell a scellé une ‌entente avec DCC Energy, basée à Dublin, pour la vente de son réseau de ​stations-service et de services connexes en France, selon une source proche du dossier et des documents consultés par Reuters.

Cet accord intervient alors que la compagnie pétrolière ​britannique cherche à concentrer ses activités de vente au détail de carburants et de recharge sur les marchés ​clés où elle génère la majorité ⁠de ses flux de trésorerie, notamment aux États-Unis, au Canada et au ‌Royaume-Uni.

Les parties n’ont pas encore finalisé l’accord, dont la conclusion est prévue au deuxième trimestre 2027, sous réserve de la consultation des ​représentants du personnel, selon ‌le document. La transaction porterait sur environ 70 sites, huit ⁠installations de gaz naturel liquéfié (GNL) et le transfert de 35 salariés, précise le document.

"Shell étudie la cession de son activité de stations-service en France", a confirmé Shell ⁠à Reuters, ajoutant ‌qu’aucun autre commentaire ne serait fait à ce stade.

DCC Energy, une ⁠société de vente et de distribution présente en Europe et aux États-Unis, ‌fournit des millions de clients dans les secteurs industriel et public ⁠et propose des solutions énergétiques hors réseau, notamment à base ⁠de gaz liquéfié, selon ‌le site internet de l’entreprise. Elle exploite également des stations-service et propose des ​services aux flottes.

DCC Energy exploiterait ces stations ‌dans le cadre d’une licence à long terme sous la marque Shell, selon ce document. Toutefois, ​les activités principales de Shell en matière d’approvisionnement en carburant sont exclues, ce qui signifie que l’acquéreur s’approvisionnerait en carburant de manière indépendante.

La valeur de ⁠la transaction n’a pu être déterminée dans l’immédiat.

La division marketing de Shell, qui regroupe ses stations-service et ses bornes de recharge, a enregistré un résultat ajusté de 1,3 milliard de dollars au deuxième trimestre de cette année, contre 1,2 milliard de dollars à la même période l’année dernière.

(Reportage Stéphanie Kelly et Dimitri Rhodes, ​version française Elena Smirnova)