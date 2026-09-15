RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 15 septembre

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis disposaient déjà de mesures de protection pour réglementer et poursuivre les entreprises spécialisées dans l’IA, semblant ainsi minimiser les inquiétudes exprimées par les dirigeants du secteur concernant l’utilisation abusive de l’intelligence artificielle pouvant nuire aux personnes.

- Microsoft MSFT.O a dévoilé un projet de code de conduite pour son intelligence artificielle interne, qui reflète la préoccupation croissante du secteur selon laquelle les entreprises doivent maintenir les futures IA puissantes sous contrôle humain.

- DFO Management, dirigée par Michael Dell, directeur général de Dell DELL.N , en collaboration avec Sequence Holdings, va retirer de la cote le groupe Baldwin BWIN.O dans le cadre d’une opération de 7,7 milliards de dollars , offrant ainsi à ce courtier en assurance une plus grande flexibilité pour mener à bien ses investissements dans l’IA.

- Le cabinet de conseil en informatique Accenture ACN.N versera 25 millions de dollars pour régler les accusations portées par le gouvernement américain concernant ses pratiques en matière de diversité, que l’administration du président Donald Trump a prises pour cible au cours de son second mandat.

- L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a annoncé des mesures visant à abroger les limites fixées par l’ancien président Joe Biden concernant les émissions de carbone des centrales électriques au charbon et au gaz, et à empêcher toute future réglementation de ces installations axée sur le climat.

- OpenAI a racheté Glass Imaging, une start-up développant des appareils photo de meilleure qualité pour smartphones, valorisant ainsi l'entreprise à plus de 300 millions de dollars dans le cadre de cette transaction.