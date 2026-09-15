 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 15 septembre
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 06:47
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis disposaient déjà de mesures de protection pour réglementer et poursuivre les entreprises spécialisées dans l’IA, semblant ainsi minimiser les inquiétudes exprimées par les dirigeants du secteur concernant l’utilisation abusive de l’intelligence artificielle pouvant nuire aux personnes.

- Microsoft MSFT.O a dévoilé un projet de code de conduite pour son intelligence artificielle interne, qui reflète la préoccupation croissante du secteur selon laquelle les entreprises doivent maintenir les futures IA puissantes sous contrôle humain.

- DFO Management, dirigée par Michael Dell, directeur général de Dell DELL.N , en collaboration avec Sequence Holdings, va retirer de la cote le groupe Baldwin BWIN.O dans le cadre d’une opération de 7,7 milliards de dollars , offrant ainsi à ce courtier en assurance une plus grande flexibilité pour mener à bien ses investissements dans l’IA.

- Le cabinet de conseil en informatique Accenture ACN.N versera 25 millions de dollars pour régler les accusations portées par le gouvernement américain concernant ses pratiques en matière de diversité, que l’administration du président Donald Trump a prises pour cible au cours de son second mandat.

- L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a annoncé des mesures visant à abroger les limites fixées par l’ancien président Joe Biden concernant les émissions de carbone des centrales électriques au charbon et au gaz, et à empêcher toute future réglementation de ces installations axée sur le climat.

- OpenAI a racheté Glass Imaging, une start-up développant des appareils photo de meilleure qualité pour smartphones, valorisant ainsi l'entreprise à plus de 300 millions de dollars dans le cadre de cette transaction.

Fusions / Acquisitions
Environnement

Valeurs associées

ACCENTURE-A
195,025 USD NYSE +6,05%
Charbon
140,00 USD Ice Europ 0,00%
DELL TECHNOLOGIES
534,280 USD NYSE -5,77%
MICROSOFT
505,4100 USD NASDAQ +1,97%
THE BALDWIN RG-A
33,9700 USD NASDAQ +4,01%
THE BALDWIN RG-A
32,0000 USD NASDAQ +7,93%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,46 +0,92%
CAC 40
8 117,78 -0,76%
Or
4 295,5 -0,08%
TOTALENERGIES
79,53 +0,96%
EUR/USD SPOT
1,15375 -0,13%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank