Les États-Unis mettent en garde l'Australie : les réformes des algorithmes des réseaux sociaux risquent de “favoriser la censure”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les États-Unis expriment de “sérieuses préoccupations” quant aux objectifs du projet de loi

* La loi pourrait avoir des répercussions au-delà des frontières australiennes

* Le Premier ministre australien: ces réformes étaient annoncées depuis longtemps

(Ajout des commentaires du Premier ministre australien aux paragraphes 10 et 11)

par Renju Jose

L'administration Trump a critiqué les réformes proposées par l'Australie concernant les algorithmes des réseaux sociaux, qui donneraient aux utilisateurs la possibilité de choisir le contenu de leur fil d'actualité, avertissant que Washington risquait de les considérer comme “facilitant la censure”.

En vertu des projets de loi proposés ce mois-ci par le gouvernement travailliste de centre-gauche australien, les plateformes de réseaux sociaux seraient tenues d’informer les utilisateurs et de proposer un fil d’actualité par défaut basé sur les recommandations de l’algorithme, avec la possibilité de se désinscrire et de ne voir, à la place, que les publications des comptes qu’ils choisissent de suivre.

Dans une contribution officielle au processus de consultation publique australien, l’ambassade des États-Unis à Canberra a déclaré mardi soir qu’elle nourrissait de “sérieuses préoccupations” quant à l’objectif du projet de loi visant à imposer aux plateformes la manière de gérer les contenus et les fils d’actualité des utilisateurs.

“Nous sommes particulièrement préoccupés par les obligations potentielles qui permettraient aux régulateurs d’imposer des exigences rigides et uniformes en matière de conception des plateformes — telles que des fils d’actualité chronologiques obligatoires ou des systèmes de recommandations à activation manuelle”, indique le communiqué.

Les États-Unis ont averti que le projet de loi pourrait avoir des répercussions au-delà des frontières australiennes, affirmant que les exigences imposées en matière de conception des algorithmes “pourraient affecter ce que les utilisateurs voient, disent et entendent non seulement en Australie ou depuis ce pays, mais aussi à l’échelle mondiale”.

Washington a exhorté Canberra à définir clairement comment les notions de “préjudice” et de “risque” seraient déterminées, par qui et selon quelle norme, en mettant en garde contre le fait que des définitions vagues risquent de favoriser une censure fondée sur les opinions en incitant les plateformes à modérer de manière excessive les discours protégés afin d’éviter des sanctions réglementaires.

Si l’Australie obligeait les plateformes à filtrer de manière agressive les contenus générés par des algorithmes au point de restreindre les discours protégés, ont averti les États-Unis, la suppression de la portée d’un intervenant ou d’une source médiatique mal vue ne serait pas différente d’une suppression pure et simple.

“Le gouvernement américain considérerait probablement une telle mesure comme facilitant la censure”, indique le communiqué.

Ces commentaires interviennent alors que le Premier ministre Anthony Albanese participe à l’Assemblée générale des Nations unies à New York, où il fait la promotion du programme de réforme technologique de son gouvernement et exprime ses inquiétudes quant aux risques posés par l’intelligence artificielle.

Interrogé par un journaliste sur les critiques américaines à l’égard du projet de loi, M. Albanese a répondu que la mesure proposée ne visait pas à accorder davantage de pouvoirs aux gouvernements, mais plutôt à redonner aux individus le contrôle de leurs choix en matière de contenu, ce qui se reflète dans la manière dont cette politique a été formulée.

“Je défendrai toujours les intérêts nationaux de l’Australie, et la (réforme) est un projet que nous avons annoncé depuis un certain temps”, a déclaré M. Albanese.

Le gouvernement australien sollicite actuellement les avis des plateformes numériques, des organismes professionnels, des organisations de la société civile et des défenseurs des droits sur le projet de loi relatif au “devoir de diligence numérique”, dont le dépôt au Parlement est prévu cette année.