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La primaire socialiste commence enfin mercredi, avec son premier débat
information fournie par AFP 23/09/2026 à 01:13
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Montage de photos d'archives réalisé le 16 septembre 2026 et montrant, de gauche à droite, les candidats à la primaire sociale-démocrate à la présidentielle de 2027 : Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS) et député; Emmanuel Maurel, député de Gauche Démocrate et Républicaine; Ségolène Royal, ancienne ministre française de l'Écologie; Jérôme Guedj, député des Socialistes et Apparentés; Raphaël Glucksmann, député européen de Place Publique ( AFP / Bertrand GUAY )

Montage de photos d'archives réalisé le 16 septembre 2026 et montrant, de gauche à droite, les candidats à la primaire sociale-démocrate à la présidentielle de 2027 : Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS) et député; Emmanuel Maurel, député de Gauche Démocrate et Républicaine; Ségolène Royal, ancienne ministre française de l'Écologie; Jérôme Guedj, député des Socialistes et Apparentés; Raphaël Glucksmann, député européen de Place Publique ( AFP / Bertrand GUAY )

Après les invectives par médias interposés et l'affaire Philippe Brun, et avant le vote des militants, place au fond : la primaire de l'espace social-démocrate commence réellement mercredi avec le premier débat télévisé réunissant les cinq candidats.

A 20h40 sur LCI, "Olivier Faure, Jérôme Guedj, Emmanuel Maurel, Raphaël Glucksmann et Ségolène Royal, candidats à la Primaire de la gauche participeront à une émission au format +Face aux Français+", a indiqué le PS dans un communiqué.

"Sur le plateau, une dizaine de Français seront présents pour interroger les candidats sur les enjeux internationaux et les défis nationaux relatifs à la transition écologique, la dette publique ou le pouvoir d'achat" poursuit le parti.

Le début de la primaire a été marqué par la mise à l'écart surprise du député socialiste Philippe Brun, qui avait obtenu ses parrainages, pour des accusations de violence contre une ancienne collaboratrice.

L'élu de l'Eure, également suspendu à titre conservatoire, a demandé à être réintégré dans la primaire et a saisi la justice en ce sens.

Il a déposé un référé contre le PS dont la décision devrait être rendue dans la matinée.

Sur un plan plus politique, les socialistes espèrent que le premier de ces trois débats permettra à cette primaire de gagner en intérêt auprès du grand public pour que le corps électoral soit le plus large possible.

Ces derniers jours ont été marqués par les attaques de Ségolène Royal, ancienne candidate socialiste à la présidentielle de 2007, envers le favori de l'espace social-démocrate Raphaël Glucksmann.

Ségolène Royal, qui a tenu mardi soir une réunion publique devant environ 200 personnes à Alfortville (Val-de-Marne), a notamment comparé le fondateur de Place publique à un "stagiaire" à qui on ne saurait "confier une entreprise".

Mais de nombreuses voix s'élèvent à gauche pour réclamer avant tout une confrontation de projets.

"On a une chamaillerie de cour de récréation qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu", a ainsi dénoncé le député de l'Essonne Jérôme Guedj en plaidant pour un "débat de dispute apaisée".

Reste que la performance de Raphaël Glucksmann sera scrutée, lui qui était apparu à la peine dans un débat similaire en novembre sur LCI.

"Glucksmann est attendu, il est préparé. Il a haussé son niveau de préparation", rassure un proche du chef des députés socialistes, Boris Vallaud, qui soutient l'eurodéputé dans cette primaire.

"On attend de pouvoir exposer nos propositions et d'enthousiasmer sur la primaire", commente de son côté à l'AFP l'entourage de Raphaël Glucksmann.

Un autre débat sera organisé le 1er octobre sur France 2 et le 4 sur BFMTV.

Le scrutin de la primaire, en deux tours, est prévu les 9-10 et 16-17 octobre.

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