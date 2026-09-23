Harvey Weinstein, reconnu coupable d'agression sexuelle à New York, va connaître sa peine

L'ancien producteur d'Hollywood Harvey Weinstein lors d'une audience devant la cour suprême de l'Etat de New York, le 15 mai 2026 ( POOL / TIMOTHY A. CLARY )

L'ex-producteur vedette d'Hollywood Harvey Weinstein, reconnu coupable en juin 2025 à New York d'agression sexuelle contre une ancienne assistante de production, doit être fixé sur sa peine mercredi, après huit ans de rebondissements judiciaires.

Le procureur de l'Etat de New York à Manhattan a fait savoir en juin 2026 qu'il recommandait 20 ans de prison pour ces faits passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 25 années d'emprisonnement.

Cette condamnation intervient près de dix ans après la vague #MeToo, devenue une déferlante avec l'affaire Weinstein.

Agé de 74 ans, celui qui se déplace désormais en fauteuil roulant en raison de problèmes de santé continue de nier l'ensemble des accusations portées contre lui, parlant de relations sexuelles consenties.

L'ancien producteur d'Hollywood Harvey Weinstein lors d'une audience devant la cour suprême de l'Etat de New York, le 12 mai 2026 ( POOL / EDUARDO MUNOZ )

Inculpé en 2018 à New York, le fondateur des studios Miramax a d'abord été condamné à 23 ans de prison en 2020 pour avoir imposé un cunnilingus à l'ancienne assistante de production Miriam Haley en 2006, ainsi que pour des accusations de viol en 2013 sur l'actrice Jessica Mann.

Une cour d'appel a annulé ce verdict en 2024 pour des raisons procédurales et deux nouveaux procès ont suivi.

En juin 2025, le producteur de "Pulp Fiction" et "Shakespeare in Love" a de nouveau été jugé coupable des faits concernant Miriam Haley mais acquitté pour une agression sexuelle similaire présumée sur une mannequin polonaise, Kaja Sokola, la même année.

Condamnation en Californie

Les jurés ne sont par ailleurs pas parvenus à se mettre d'accord concernant Jessica Mann. Ils sont restés divisés sur ces faits lors d'un troisième procès en mai dernier et le parquet, en accord avec Mme Mann, a pris la décision d'abandonner les poursuites.

Dans une procédure distincte, en Californie, une cour d'appel a ordonné en juin que soit réévaluée la peine de 16 ans de prison qu'Harvey Weinstein purge pour le viol de la mannequin et actrice Evgeniya Chernyshova à Los Angeles en 2013.

La cour a toutefois confirmé sa culpabilité dans ce dossier.

Compte tenu de son âge et de l'ampleur des peines encourues, qu'elles soient purgées simultanément ou consécutivement, Harvey Weinstein devrait passer le reste de ses jours derrière les barreaux.

L'ancien producteur d'Hollywood Harvey Weinstein lors d'une audience devant la cour criminelle de Manhattan à New York, le 1er mai 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / POOL )

L'ex-homme fort du cinéma américain a été accusé de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol par plus de 80 femmes, dont les actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Ashley Judd.

En octobre 2017, après des années d'échos suggérant qu'il usait de son influence pour agresser sexuellement des jeunes femmes, des enquêtes du New York Times et du New Yorker ont révélé l'étendue du scandale.

L'onde de choc qui a suivi a contribué à faire du mouvement #MeToo un phénomène planétaire, libérant la parole des victimes de violences sexuelles aux quatre coins du monde.