RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 15 mai

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Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Stellantis STLAM.MI et son partenaire chinois de longue date Dongfeng ont signé vendredi un accord d'environ 1 milliard d'euros (1,16 milliard de dollars) pour produire des véhicules des marques Peugeot et Jeep en Chine, destinés au marché intérieur ainsi qu'à l'exportation, a annoncé vendredi le constructeur automobile.

- AT&T T.N , T-Mobile US TMUS.O et Verizon Communications

VZ.N s'associent pour améliorer la couverture et la connectivité dans les régions isolées des États-Unis.

- L'opérateur satellite Iridium Communications IRDM.O a accepté de prendre le contrôle total de la coentreprise Aireon, pariant sur sa capacité à faire de ce fournisseur de données aériennes une entreprise plus importante.

- Boeing BA.N et Toyota ont fait don d’un million de dollars chacun pour aider à financer une nouvelle émission inspirée de la télé-réalité mettant en scène le secrétaire aux Transports Sean Duffy et sa famille lors d’un road trip.

- Le groupe de luxe LVMH LVMH.PA a accepté de vendre la marque de mode Marc Jacobs à une coentreprise entre le gestionnaire de marques WHP Global et la société de confection G-III Apparel Group GIII.O , qui lèvent jusqu'à 850 millions de dollars pour financer l'opération.

- La commission bancaire du Sénat, dirigée par les républicains, a adopté jeudi un projet de loi très attendu visant à réglementer les cryptomonnaies – une étape décisive pour ce projet de loi qui était bloqué par un différend entre les entreprises de cryptomonnaies et les banques.