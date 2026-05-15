L'Europe dans le rouge, le spectre de l'inflation pèse sur le moral

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX à la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes sont dans ‌le rouge vendredi en début de séance, pénalisées par l'envolée des rendements obligataires sur fond ​de craintes inflationnistes liées à la guerre au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 perd 0,79% à 8.018,69 points vers 07h08 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,88% et ​à Londres, le FTSE 100 cède 0,68%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,07%, le FTSEurofirst 300 cède 0,79% ​et le Stoxx 600 de abandonne 0,76%.

Les signes ⁠de plus en plus évidents des répercussions économiques de la guerre en Iran ‌incitent les investisseurs à anticiper une hausse des taux d'intérêt plus rapide que prévu par les banques centrales, ce qui entraîne vendredi une nette ​augmentation des rendements des obligations ‌souveraines des principales économies mondiales.

Le rendement des bons du Trésor ⁠américain à dix ans grimpe de 7,7 points de base à 4,5358%, à son plus haut niveau depuis environ un an, après la publication cette semaine d'une série de ⁠données inquiétantes sur l'évolution ‌des prix, ce qui fait craindre aux investisseurs que la Réserve fédérale (Fed) ⁠ne relève ses taux d'intérêt cette année.

Les obligations allemandes, italiennes et françaises sont également ‌sous pression en début de séance en Europe, ce qui se traduit ⁠également par une forte hausse de leurs rendements respectifs et pèse ⁠sur les actions.

Le président ‌américain Donald Trump, qui a achevé ce vendredi une visite de deux jours en ​Chine, a par ailleurs déclaré jeudi soir ‌perdre patience avec l'Iran, les négociations visant à mettre fin à leur conflit restant dans l'impasse.

La nouvelle hausse des ​prix du pétrole, en passe de connaître un gain hebdomadaire d'environ 6%, aggrave encore davantage les inquiétudes.

Le secteur technologique du Stoxx recule vendredi de 1,84% après une ⁠très bonne séance la veille dans un contexte d'optimisme autour de l'IA. Les fabricants néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs, ASML, ASM International et BESI sont tous dans le rouge dans les premiers échanges, cédant ainsi les gains enregistrés jeudi.

La situation géopolitique pénalise les banques qui abandonnent 1,44%, tout comme les valeurs liées au voyage, qui perdent 1,04%.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)