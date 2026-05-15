L'Europe dans le rouge, le spectre de l'inflation pèse sur le moral

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX à la bourse de Francfort
Les principales Bourses européennes sont dans le rouge vendredi en début de séance, pénalisées par l'envolée des rendements obligataires sur fond de craintes inflationnistes liées à la guerre au Moyen-Orient.
À Paris, le CAC 40 perd 0,79% à 8.018,69 points vers 07h08 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,88% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,68%.
L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,07%, le FTSEurofirst 300 cède 0,79% et le Stoxx 600 de abandonne 0,76%.
Les signes de plus en plus évidents des répercussions économiques de la guerre en Iran incitent les investisseurs à anticiper une hausse des taux d'intérêt plus rapide que prévu par les banques centrales, ce qui entraîne vendredi une nette augmentation des rendements des obligations souveraines des principales économies mondiales.
Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans grimpe de 7,7 points de base à 4,5358%, à son plus haut niveau depuis environ un an, après la publication cette semaine d'une série de données inquiétantes sur l'évolution des prix, ce qui fait craindre aux investisseurs que la Réserve fédérale (Fed) ne relève ses taux d'intérêt cette année.
Les obligations allemandes, italiennes et françaises sont également sous pression en début de séance en Europe, ce qui se traduit également par une forte hausse de leurs rendements respectifs et pèse sur les actions.
Le président américain Donald Trump, qui a achevé ce vendredi une visite de deux jours en Chine, a par ailleurs déclaré jeudi soir perdre patience avec l'Iran, les négociations visant à mettre fin à leur conflit restant dans l'impasse.
La nouvelle hausse des prix du pétrole, en passe de connaître un gain hebdomadaire d'environ 6%, aggrave encore davantage les inquiétudes.
Le secteur technologique du Stoxx recule vendredi de 1,84% après une très bonne séance la veille dans un contexte d'optimisme autour de l'IA. Les fabricants néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs, ASML, ASM International et BESI sont tous dans le rouge dans les premiers échanges, cédant ainsi les gains enregistrés jeudi.
La situation géopolitique pénalise les banques qui abandonnent 1,44%, tout comme les valeurs liées au voyage, qui perdent 1,04%.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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