Les Bourses européennes ouvrent dans le rouge

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont ouvert dans le rouge vendredi, rattrapées par la peur de l'inflation en raison de la hausse des prix du pétrole provoquées par le blocage persistant du détroit d'Ormuz.
Vers 7H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris cédait 0,78%, Londres 0,80%, Francfort 0,88%, Milan 1,07%.
Euronext CAC40
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