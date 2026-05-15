L'Europe vue dans le rouge, les rendements grimpent avec l'inflation

L'épidémie de coronavirus (COVID-19), à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse vendredi à l'ouverture, le rallye des valeurs technologiques de la veille cédant ‌la place aux craintes inflationnistes, ce qui se traduit par une flambée des rendements obligataires, tendance susceptible de peser sur les actions.

Les dernières déclarations du président américain Donald Trump, qui a affirmé dans une interview qu'il perdait patience avec l'Iran, suscitent également la nervosité chez ​les opérateurs.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse de 1,05% pour le CAC 40 parisien, de 1,17% pour le Dax à Francfort et de 0,77% pour le FTSE à Londres. Le Stoxx 600 devrait ouvrir sur une baisse de 1,15%.

Après une séance favorable jeudi avec un rallye des valeurs de la "tech", la semaine devrait s'achever dans un climat d'aversion au risque, les investisseurs s'inquiétant d'une nouvelle série de données économiques qui confirment que l'inflation déclenchée par la guerre en Iran se concrétise.

Les marchés asiatiques anticipent la tendance attendue en ​Europe, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo enregistrant une nette baisse en réaction aux données sur l'inflation des prix de gros au Japon, qui a connu en avril sa plus forte accélération depuis trois ans.

Les données économiques publiées jeudi aux États-Unis ont également révélé que les ventes au détail, bien que solides, ont été surtout stimulées le mois dernier ​par les dépenses en essence, tandis que les prix à l'importation ont bondi, en grande partie à cause aussi de la flambée ⁠des prix des carburants.

Les indices des prix à la consommation et à la production, publiés plus tôt cette semaine aux États-Unis, dressent également un tableau peu encourageant de l'évolution des prix deux mois et demi après le début de la ‌guerre au Moyen-Orient, qui maintient fermé le détroit stratégique d'Ormuz et secoue les marchés énergétiques.

Les rendements des obligations d'État bondissent en réaction, alors que les investisseurs se convainquent que les banques centrales devront se montrer plus restrictives, voire relever les taux d'intérêt pour freiner la flambée des prix, un scénario inimaginable en début d'année.

Le règlement du conflit reste toujours dans l'impasse, et le président américain, Donald Trump, a déclaré en marge ​d'une visite d'État en Chine qu'il perdait patience avec l'Iran, l'exhortant à parvenir à un accord. De ‌son côté, Pékin a appelé à la conclusion, dans les plus brefs délais, d'un cessez-le-feu durable.

"La question centrale est celle de l'inflation effective, qui reste préoccupante du point de vue ⁠du marché des bons du Trésor. Nous maintenons notre opinion selon laquelle les rendements pourraient rester à des niveaux plus élevés dans les semaines à venir", a déclaré Padhraic Garvey, responsable régional de la recherche pour les Amériques chez ING.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent vendredi, avec le Brent de la mer du Nord, référence mondiale, gagnant 1,94% à 107,77 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 2,32% à 103,52 dollars.

Donald Trump a par ailleurs déclaré que la Chine souhaitait acheter du pétrole aux États-Unis, ce ⁠qui, ajouté aux récents incidents impliquant des navires dans le ‌détroit d'Ormuz, ravive les inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique et contribue à la hausse des prix.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N41R1ZN]

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, portée par les valeurs de la ⁠technologie alors que les investisseurs digéraient des données économiques et observaient de près le déroulé de la visite à fort enjeu de Donald Trump à Pékin.

L'indice Dow Jones a gagné 0,75%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,77%, et le Nasdaq Composite a ‌avancé de son côté de 0,88%.

Nvidia a pris 4,4% après que Reuters a rapporté que les États-Unis avaient autorisé une dizaine d'entreprises chinoises à acquérir la H200, la deuxième puce d'IA la plus puissante du groupe américain.

Cisco a bondi ⁠de plus de 13% après avoir annoncé mercredi soir son intention de supprimer près de 4.000 emplois dans le cadre d'une restructuration visant à réorienter ses investissements vers l'intelligence artificielle (IA) ⁠et les secteurs de croissance associés.

EN ASIE

L'indice Nikkei à Tokyo a ‌reculé de 1,99% à 61.409,29 points, pénalisé par les prises de bénéfices sur les valeurs technologiques et les craintes inflationnistes

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai perd 1,11% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 1,18%, le sommet entre la Chine ​et les États-Unis n'ayant guère donné lieu à des accords entre les deux principales économies mondiales susceptibles de susciter l'enthousiasme des investisseurs.

La Bourse de Hong ‌Kong perd 2%.

L'indice Kospi a plongé de 5,88% dans un contexte de craintes géopolitiques autour du Moyen-Orient, et pénalisé egalement par une prise de bénéfices après le rallye technologique.

TAUX

Les rendements obligataires grimpent aux Etats-Unis après une nouvelle série de données montrant que les pressions inflationnistes restent fortes.

Le rendement des Treasuries à ​dix ans progresse de plus de 7 points de base à 4,5319%. Le deux ans affiche quant à lui un gain de 7,2 points de base à 4,0645%.

Les estimations concernant la possibilité d'une hausse des taux de la Réserve fédérale (Fed) cette année ont plus que doublé en une semaine pour atteindre 45%.

Les risques d'inflation pèsent sur l'appétit des investisseurs pour les bons du Trésor américain, tandis qu'une série d'enchères décevantes de cette semaine a également souligné la fragilité du marché.

La dernière vente d'obligations à 30 ans s'est conclue à 5,046%, ⁠soit le rendement le plus élevé pour cette échéance depuis août 2007.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans grimpe de 5,8 points de base à 3,1058%. Le deux ans affiche une hausse de 6 points de base à 2,7192%.

Les rendements obligataires s'envolent également au Japon, les données sur les prix de gros renforçant également les arguments en faveur d'une hausse des taux d'intérêt par la banque centrale nippone dès le mois de juin.

Le rendement de référence des obligations d'État japonaises à 10 ans a grimpé de 10 points de base en séance pour atteindre 2,73%, son plus haut niveau depuis mai 1997.

CHANGES

Le dollar gagne 0,30% face à un panier de devises de référence et s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis plus de deux mois, les pressions inflationnistes croissantes ayant alimenté les anticipations d'une hausse des taux de la Fed cette année.

L'euro perd 0,2% à 1,1645 dollar.

La livre sterling perd 0,36% face au dollar dans un contexte de crise politique au Royaume-Uni.

The yen perd 0,1% à 158,55 pour un dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À ​L'AGENDA DU 15 MAI :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Empire State mai 7,50 11,00

USA 13h15 Production industrielle avril 0,3% -0,5%

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)