Altice étend au 5 juin la période d'exclusivité accordée à Bouygues, Iliad et Orange

Logos des opérateurs de télécommunications français Bouygues et SFR à Paris

‌Altice France a étendu au ​5 juin la période d'exclusivité accordée à Bouygues ​Telecom, Iliad, maison-mère de Free, et ​Orange, dans ⁠le cadre des négociations ‌pour l'acquisition de SFR, ont déclaré vendredi les ​parties ‌prenantes dans un communiqué ⁠conjoint.

"Les parties poursuivent leurs discussions constructives et, dans ⁠ce contexte, ‌Altice France a accepté ⁠de prolonger la ‌période d'exclusivité", selon ⁠le communiqué.

Bouygues Telecom, Iliad et ⁠Orange ‌ont lancé il y a ​un ‌mois une nouvelle offre pour une partie ​des actifs d'Altice France, dont SFR, ⁠valorisant le deuxième opérateur de télécommunications du pays à 20,35 milliards d'euros.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)