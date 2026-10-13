RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 13 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- L'application de rencontres Bumble BMBL.O est en négociations avancées en vue d'une privatisation par Ithaca Holdings, dans le cadre d'une opération qui valorise l'entreprise à environ 1 milliard de dollars.

- La chaîne de supermarchés Albertsons ACI.N réclame 8 milliards de dollars à son concurrent Kroger KR.N dans le cadre d'un procès au Delaware concernant leur fusion avortée.

- Steris STE.N a annoncé son intention d’acquérir Xodus Medical pour 2,1 milliards de dollars, ajoutant ainsi des produits chirurgicaux à son activité de consommables médicaux.

- La société spécialisée dans l’informatique quantique IonQ

IONQ.N rachète la société de cybersécurité Elisity dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à 1,3 milliard de dollars.

- Delta Air Lines DAL.N reporte au mois de mars 2027 le lancement de sa liaison sans escale prévue entre Atlanta et Riyad, en raison des tensions géopolitiques actuelles.

- Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il envisageait de révoquer l’ambassadrice des États-Unis en Grèce, Kimberly Guilfoyle, suite à des allégations selon lesquelles elle aurait demandé à un donateur de prendre en charge des dépenses personnelles.