RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 31 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- HSBC cède son portefeuille de prêts australiens, d'une valeur de 25 milliards de dollars, à Blackstone

- BP va supprimer 700 emplois et met en garde contre une « offre excédentaire » de pétrole

- La Banque d'Angleterre maintient ses taux à 3,75% en attendant de voir l'impact de la guerre en Iran

- Les modèles d’IA « Claude » d’Anthropic ont piraté trois groupes externes lors de tests

APERÇU

- HSBC HSBA.L a accepté de vendre son portefeuille de prêts hypothécaires australiens, d’une valeur de 25,3 milliards de dollars, à Blackstone BX.N dans le cadre de sa restructuration mondiale menée par son directeur général, Georges Elhedery.

- BP BP.L supprime 700 postes « non opérationnels » dans le cadre du plan du géant pétrolier visant à simplifier son organisation et à améliorer sa rentabilité.

- La Banque d’Angleterre a maintenu les taux d’intérêt britanniques à 3,75%, indiquant qu’elle pouvait attendre de voir comment évoluerait le conflit entre les États-Unis et l’Iran, car il n’y avait pour l’instant que peu d’éléments indiquant que le choc énergétique alimentait des pressions plus générales sur les prix.

- Anthropic a révélé que ses modèles d’IA « Claude » avaient piraté trois organisations alors que la start-up testait ses capacités en matière de cybersécurité, une semaine après qu’OpenAI eut signalé un incident similaire.