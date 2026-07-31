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Forvia-CA -4,3% au S1 avec la Chine, bénéfice supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 07:00
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Forvia FRVIA.PA a fait état vendredi d'une baisse de 4,3% de son chiffre d'affaires au premier semestre à cause d'une sous-performance en Chine, mais d'un résultat opérationnel et net supérieur aux attentes grâce à ses réductions de coûts.

L'équipementier automobile a réalisé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 10,51 milliards d'euros, en baisse mais supérieur là aussi aux attentes des analystes, qui tablaient sur 10,299 milliards, selon un consensus fourni par Forvia.

La marge opérationnelle a progressé de 30 points de base à 6%, contre 5,8% attendu, et le résultat net consolidé, part du groupe, est ressorti à l'équilibre (3 millions d'euros), contre une perte de 269 millions un an plus tôt et un consensus à -67 millions.

(Reportage Gilles Guillaume et Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin)

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