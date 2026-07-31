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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 06:00
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* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EURONEXT ENX.PA a fait état jeudi d'un bénéfice supérieur aux attentes, porté par la croissance dans toutes les activités de l'opérateur boursier, qui continue de tirer parti de sa stratégie de diversification.

* UNIVERSAL MUSIC GROUP UMG.AS a publié jeudi un chiffre d'affaires de 3,29 milliards d'euros au deuxième trimestre, en hausse de 13,3% sur un an à taux de change constants, grâce à la consolidation de Downtown Music et à la hausse des prix du streaming.

* WORLDLINE WLN.PA a révisé jeudi ses objectifs, tout en faisant état d'un excédent brut d'exploitation (EBE) ajusté meilleur qu'attendu sur les six premiers mois de l'année.

* VUSION VU.PA a publié jeudi un bond de 34% du chiffre d'affaires semestriel, à 820 millions d'euros, porté par son activité VAS (étiquettes électroniques de gondoles) et une forte croissance dans la zone Amériques et Asie-Pacifique, avec notamment le déploiement aux États-Unis de sa solution EdgeSense dans les magasins de Walmart WMT.O .

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a fait état jeudi d'un Ebitda en baisse de 5,1% au premier semestre, malgré une croissance du chiffre d'affaires au deuxième trimestre, tout en confirmant son objectif.

* TP (ex-Teleperformance) TEPRF.PA a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel en baisse sur un an, bien qu'en amélioration séquentielle, tout en confirmant ses objectifs.

* VIRIDIEN VIRI.PA a fait état jeudi d'un Ebitda ajusté en baisse de 14% au deuxième trimestre, citant la poursuite du conflit au Moyen-Orient et un plus faible niveau d'activité, tout en confirmant son objectif.

* COFACE COFA.PA a fait état jeudi d'une baisse de 13,2% de son résultat net part du groupe (RNPG) au premier semestre, qui ressort à 107,8 millions d'euros, le spécialiste français de l'assurance-crédit citant un environnement économique "plus difficile".

* ICADE ICAD.PA a annoncé l'acquisition d’une participation majoritaire de 81,5% dans Comet.

* ENEL ENEI.MI - Le plus grand fournisseur d'énergie italien a déclaré jeudi que ses filiales espagnoles et latino-américaines avaient soutenu les performances du groupe au premier semestre, avec un bénéfice ordinaire en hausse de 3% sur un an au cours de cette période.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N43Q1QK

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

COFACE
15,800 EUR Euronext Paris -0,38%
ENEL
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EURONEXT
149,400 EUR Euronext Paris -1,13%
ICADE
19,740 EUR Euronext Paris +0,56%
SAINT-GOBAIN
76,040 EUR Euronext Paris +0,64%
TELEPERFORMANCE
60,980 EUR Euronext Paris -3,21%
UNIVERSAL MUSIC GROUP
19,350 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
VIRIDIEN
80,100 EUR Euronext Paris +0,56%
VUSION
134,200 EUR Euronext Paris -1,03%
WALMART
111,1000 USD NASDAQ -2,73%
WORLDLINE
9,9700 EUR Euronext Paris -3,67%
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