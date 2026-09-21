RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 21 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

À la une

* Le directeur général de Volvo Cars, sorti de sa retraite l'année dernière pour passer le relais

* Chevron prévoit une vague de forages dans le cadre de la refonte de ses activités de prospection pétrolière et gazière

* CATL développe des batteries pour pick-up destinées au marché américain malgré les barrières commerciales

* Les propriétaires chinois lancent la vente, pour 2,5 milliards d’euros, de la plus ancienne banque du Luxembourg

Vue d'ensemble

* Hakan Samuelsson, directeur général de Volvo Cars

VOLCARb.ST , qui était sorti de sa retraite en avril 2025 suite à la chute du cours de l’action de l’entreprise et aux difficultés liées à la transition coûteuse vers les véhicules électriques, va quitter ses fonctions .

* Chevron CVX.N prévoit d’augmenter considérablement le nombre de puits qu’elle forera l’année prochaine dans le cadre d’une forte hausse des dépenses, qui vise à repenser la manière dont l’entreprise américaine prospecte le pétrole et le gaz.

* CATL 300750.SZ a mis au point une nouvelle technologie de batterie destinée aux véhicules américains, bien que le groupe chinois soit largement écarté par les barrières commerciales américaines en raison de préoccupations sécuritaires et des relations tendues entre Washington et Pékin.

* Legend Holdings, principal actionnaire du groupe informatique Lenovo 0992.HK , collabore avec Goldman Sachs pour céder sa participation de 90 % dans la Banque Internationale à Luxembourg LU0006040975.BR .