 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 16 octobre
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 04:34

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

À la une

* Healey annonce une offensive fiscale contre les banques dans le budget britannique

* Les banquiers et conseillers s'apprêtent à percevoir 334 millions de livres sterling liés au rachat d'easyJet

* La France et l'Allemagne autoriseraient le Royaume-Uni à rejoindre la politique automobile de l'UE s'il s'aligne sur les droits de douane imposés à la Chine

* Les principaux créanciers de Thames Water sont sur le point de conclure un accord avec les détenteurs d'obligations de rang inférieur pour éviter une procédure judiciaire

Aperçu

* Le ministre britannique des Finances, John Healey, a laissé entendre que les banques pourraient être soumises à des prélèvements plus élevés dans le prochain budget britannique, évoquant des décisions budgétaires imminentes alors que le secteur des services financiers se prépare à une éventuelle augmentation de sa charge fiscale

* Les banquiers et les conseillers devraient percevoir 334 millions de livres sterling (443,38 millions de dollars) en honoraires dans le cadre du projet de rachat d’easyJet EZJ.L par Apollo APO.N pour un montant de 5,7 milliards de livres sterling, faisant de cette transaction l’une des acquisitions les plus lucratives de la City de Londres cette année

* La France et l’Allemagne sont sur le point de conclure un accord qui permettrait au Royaume-Uni de rejoindre la politique de l'UE en matière de subventions automobiles et de moteurs à combustion, à condition que Londres s’aligne sur les droits de douane de l’Union sur les importations chinoises

* Les créanciers de premier rang de Thames Water sont sur le point de conclure un accord avec les détenteurs d'obligations de rang inférieur afin d'éviter une action en justice, en leur proposant une participation au capital destinée à faciliter le rachat de ce service public britannique en difficulté.

(1 dollar = 0,7533 livre sterling)

BCE
Environnement

Valeurs associées

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
111,845 USD NYSE -1,39%
EASYJET
683,200 GBX LSE +1,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2026 à 04:34:17.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,38 -0,29%
CAC 40
7 934,7 +0,78%
EUR/USD SPOT
1,12244 +0,05%
TOTALENERGIES
80,21 +0,05%
Or
4 173,13 +0,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank