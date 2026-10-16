RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 16 octobre

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Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

À la une

* Healey annonce une offensive fiscale contre les banques dans le budget britannique

* Les banquiers et conseillers s'apprêtent à percevoir 334 millions de livres sterling liés au rachat d'easyJet

* La France et l'Allemagne autoriseraient le Royaume-Uni à rejoindre la politique automobile de l'UE s'il s'aligne sur les droits de douane imposés à la Chine

* Les principaux créanciers de Thames Water sont sur le point de conclure un accord avec les détenteurs d'obligations de rang inférieur pour éviter une procédure judiciaire

Aperçu

* Le ministre britannique des Finances, John Healey, a laissé entendre que les banques pourraient être soumises à des prélèvements plus élevés dans le prochain budget britannique, évoquant des décisions budgétaires imminentes alors que le secteur des services financiers se prépare à une éventuelle augmentation de sa charge fiscale

* Les banquiers et les conseillers devraient percevoir 334 millions de livres sterling (443,38 millions de dollars) en honoraires dans le cadre du projet de rachat d’easyJet EZJ.L par Apollo APO.N pour un montant de 5,7 milliards de livres sterling, faisant de cette transaction l’une des acquisitions les plus lucratives de la City de Londres cette année

* La France et l’Allemagne sont sur le point de conclure un accord qui permettrait au Royaume-Uni de rejoindre la politique de l'UE en matière de subventions automobiles et de moteurs à combustion, à condition que Londres s’aligne sur les droits de douane de l’Union sur les importations chinoises

* Les créanciers de premier rang de Thames Water sont sur le point de conclure un accord avec les détenteurs d'obligations de rang inférieur afin d'éviter une action en justice, en leur proposant une participation au capital destinée à faciliter le rachat de ce service public britannique en difficulté.

(1 dollar = 0,7533 livre sterling)