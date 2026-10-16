La situation budgétaire de la Colombie n'est "pas soutenable", avertit le FMI

( AFP / RAUL ARBOLEDA )

La situation budgétaire de la Colombie n'est "pas soutenable", a averti vendredi le Fonds monétaire international (FMI), ouvrant la porte à un éventuel financement pour aider le pays sud-américain à réduire sa dette publique.

"Le déficit primaire de la Colombie est très élevé. Il représente 3,5 % du PIB. La dette atteint 60% du PIB et continue d'augmenter. Cette situation n'est pas soutenable", a déclaré Nigel Chalk, directeur du département Hémisphère occidental du FMI.

"Nous pensons que le pays doit mener un effort concerté pour réduire sa dette", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse en marge de l'assemblée annuelle de l'institution à Bangkok.

Nigel Chalk a fait savoir que des discussions avaient été entamées avec les autorités colombiennes et qu'une mission du FMI se rendrait à Bogota début novembre pour examiner "différentes options et stratégies".

"Nous réfléchissons encore aux modalités de notre soutien: des conseils de politique économique, une assistance technique ou, potentiellement, un financement du FMI", a détaillé le directeur régional.

"Il est tout à fait clair à nos yeux que le gouvernement est déterminé à redresser la situation budgétaire du pays", a-t-il cependant souligné.

Dans ses prévisions actualisées dévoilées cette semaine à Bangkok, le FMI attend pour la Colombie une croissance de 2,2% en 2026 et de 2,3% l'an prochain.

Mais "le potentiel du pays est bien supérieur à cela, n'est-ce pas? Il devrait enregistrer une croissance beaucoup plus forte", a commenté M. Chalk.