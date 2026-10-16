France: créations d'entreprise record septembre malgré une économie atone

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Les créations d'entreprises ont atteint en septembre en France leur plus haut niveau depuis le début des mesures de l'Insee en 2000, a indiqué vendredi l'institut, à rebours d'une économie atone et d'un chômage en hausse.

Au total, 119.307 entreprises ont été créées le mois dernier, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables.

Cela représente une hausse de 1,1% sur un mois, après un bond de 7,2% en août, mois qui avait déjà établi un record.

Sur le mois, les créations d'entreprises individuelles classiques ont continué de fortement augmenter (+11,6% après +10,5%) et celles de sociétés ont accéléré (+5,0% après +3,5%).

Les immatriculations de micro-entrepreneurs, qui représentent les deux tiers des créations, ont, elles, reflué de 1,6% après un important bond en août (+8,1%).

Par secteur, les créations ont notamment progressé dans le soutien aux entreprises (+4,1%) et le commerce (+4,0%), mais reculé dans l'industrie (-5,1%) et les transports/entrepôts (-3,6%).

Sur les trois derniers mois, le secteur de l'information-communication a été particulièrement actif, avec 55% de créations supplémentaires par rapport aux mêmes mois de 2025.

Ce dynamisme tranche avec la morosité de la conjoncture: l'Insee ne prévoit qu'une croissance du PIB de 0,4% cette année, bien inférieure à celle des voisins de la France dans la zone euro. Le chômage a atteint au 2e trimestre son plus haut niveau depuis 2020 (8,3%).

Les défaillances d'entreprises restent élevées, à 70.766 sur 12 mois à fin août, près de 20% au-dessus de leur moyenne 2010-2019, un niveau que la Banque de France attribuait début octobre à la "conjoncture dégradée", notamment.

Chez les entrepreneurs individuels classiques, l'Insee relève une hausse "inhabituelle" sur les trois derniers mois, portée notamment par la vente à domicile (+3.500 créations).

Depuis janvier, 971.803 entreprises ont été créées en France, 13% de plus que sur les neuf premiers mois de 2025.