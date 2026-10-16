Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a relevé vendredi pour la deuxième fois de l'année ses objectifs de résultat d'exploitation et de chiffre d'affaires 2026, un relèvement porté par la demande des géants du cloud pour les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.

* KERING PRTP.PA - Le groupe de luxe français a annoncé jeudi le départ de Seán McGirr de son poste de directeur de la création chez Alexander McQueen, qu'il occupait depuis 2023.

* LAGARDÈRE LAGA.PA a publié jeudi un chiffre d'affaires de 7,07 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année et a indiqué que l'exposition financière directe du groupe au Moyen-Orient était limitée.

* GROUPE ADP ADP.PA - L'opérateur aéroportuaire a annoncé jeudi s'attendre à ce que son trafic passagers 2026 à Paris soit en légère décroissance par rapport à l'année dernière, anticipant en conséquence un Ebitda courant annuel dans le bas de la fourchette de 2,3 à 2,35 milliards d'euros.

* MERCIALYS MERY.PA - La société foncière française a annoncé jeudi une fréquentation en hausse de 5,4% sur neuf mois à périmètre constant, ainsi qu'un chiffre d'affaires des commerçants en progression de 3,0%.

* SANOFI SASY.PA et pCPA ont signé une lettre d'intention pour étendre l'accès au Dupixent à quatre nouvelles indications en dermatologie et en soins respiratoires au Canada.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé jeudi avoir signé une prolongation de 15 ans de son contrat de maintenance avec l'opérateur ferroviaire britannique Greater Anglia, pour un montant d'environ 800 millions de livres sterling (946,38 millions d'euros).

* SECTEUR AUTOMOBILE - La demande mondiale de véhicules électriques a reculé de 2% en septembre, mettant fin à six mois consécutifs de croissance, les ventes record en Europe n'ayant pas suffi à compenser les fortes baisses enregistrées en Amérique du Nord et en Chine, selon les données publiées vendredi par la société d'étude britannique Benchmark Mineral Intelligence.

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)