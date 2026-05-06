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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 6 mai
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié l'ensemble de ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL ** Airbus AIR.PA s'apprête à annoncer une commande pouvant atteindre 150 A220 de la part de la compagnie low-cost AirAsia AIRX.KL , l'une des plus importantes commandes jamais enregistrées pour cet avion de ligne de fabrication canadienne.

** Les négociations entre l’Alberta et Ottawa concernant un nouvel oléoduc sont bloquées par un désaccord sur le rythme auquel la province doit augmenter son prix du carbone pour le porter à 130 dollars canadiens (95,62 dollars) la tonne.

** Telus Digital, la division détenue à 100 % par Telus Corp

T.TO chargée de l'expérience client et des centres d'appels, a déployé une technologie d'intelligence artificielle qui modifie l'accent des agents du service client.

NATIONAL POST ** Le Bureau de la concurrence s'oppose au projet d'acquisition par Keyera Corp KEY.TO d'actifs gaziers en Alberta, estimant que cette opération pourrait nuire aux producteurs d'énergie canadiens et augmenter les coûts tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

(1 $ = 1,3595 dollar canadien)

Valeurs associées

AIRBUS
188,3200 EUR Euronext Paris +5,88%
Gaz naturel
2,79 USD NYMEX 0,00%
KEYERA
49,110 CAD TSX -7,29%
PLAINS ALL-AMERN LP
22,5800 USD NASDAQ -0,31%
Pétrole Brent
101,45 USD Ice Europ -8,03%
Pétrole WTI
93,66 USD Ice Europ -8,73%
TELUS
17,180 CAD TSX +0,12%
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