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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 5 octobre
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 13:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

**La société canadienne Suncor Energy SU.TO a annoncé avoir conclu un accord pour céder ses participations dans trois actifs pétroliers offshore, à savoir les projets Terra Nova, White Rose et West White Rose, à la société londonienne Ithaca Energy ITH.L , dans le cadre d’une transaction pouvant atteindre 1,55 milliard de dollars.

**Les garde-côtes américains ont suspendu leurs recherches pour retrouver six personnes, dont quatre membres d’équipage canadiens et deux passagers des Bermudes, qui se trouvaient à bord d’un avion de transport médical qui s’est écrasé au large de l’île de Nantucket, dans le Massachusetts.

**L'opérateur de télécommunications canadien Rogers Communications RCIb.TO a finalisé l'acquisition, pour 4,35 milliards de dollars, de la participation restante de Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), confiant la responsabilité de sa division médias au directeur général de MLSE, Keith Pelley.

Fusions / Acquisitions

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SUNCOR ENERGY
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SUNCOR ENERGY
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