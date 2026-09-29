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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 29 septembre
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 13:23

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

**Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il pensait qu’un accord commercial avec le Canada pourrait être conclu dans les semaines à venir, peu avant l’entrée en vigueur de nouvelles interdictions d’importation visant certains produits canadiens.

**La société canadienne Slate Grocery REIT SGR_u.TO a annoncé sa vente à Brixmor Property Group BRX.N , une société cotée en bourse, et à Everview Partners pour 13 dollars américains en espèces par part, ce qui représente une valeur des capitaux propres proche de 800 millions de dollars américains.

**Les partenaires du projet « LNG Canada » de Shell

SHEL.L , situé sur la côte de la Colombie-Britannique, devraient annoncer mardi qu’ils ont convenu de poursuivre l’extension de l’installation, d’un montant de plus de 30 milliards de dollars, avec pour objectif de doubler la capacité pour atteindre jusqu’à 30 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an.

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