RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 24 juillet

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Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

* Le Canada fera tout ce qui est en son pouvoir pour se défendre dans le cadre d'une guerre commerciale avec les États-Unis, y compris en prenant d'éventuelles mesures de rétorsion, a déclaré le Premier ministre Mark Carney à l' occasion d'une réunion avec les premiers ministres provinciaux, après l'annonce par les États-Unis de nouveaux droits de douane.

NATIONAL POST

* Le directeur général de Moosehead Breweries, Andrew Oland, affirme que les droits de douane américains qui menacent l'alcool canadien risquent de porter un coup dur aux ventes et à la présence de l'entreprise au sud de la frontière.