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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 15 octobre
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 14:43

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Fairfax Financial Holdings FFH.TO acquiert une participation de 60,7 % dans la banque indienne IDBI Bank

IDBI.NS pour 5,6 milliards de dollars américains et prévoit de développer cette banque en la fusionnant avec sa participation de 49 % dans Go Digit General Insurance GODG.NS et sa participation dans la banque d'investissement et le gestionnaire de patrimoine IIFL Capital Services IIFS.NS .

** La Banque Toronto-Dominion TD.TO et la Banque de Montréal BMO.TO figurent parmi une liste de neuf établissements de crédit identifiés par une importante autorité de régulation bancaire américaine comme ayant refusé ou limité l’accès aux services financiers à des clients en raison de leurs convictions politiques ou religieuses.

** La ministre canadienne de l’Industrie, Mélanie Joly, a averti le sidérurgiste américain Cleveland-Cliffs

CLF.N , propriétaire de Stelco, qu’il risquait des sanctions financières ou d’être contraint de céder ses activités canadiennes s’il procédait à des centaines de licenciements en Ontario.

Fusions / Acquisitions

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166,860 CAD TSX -0,58%
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